Luego de reunirse este jueves con el hombre más rico de México, Carlos Slim, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se trata de un empresario progresista e institucional.

“Pero Carlos es una gente progresista y además institucional. Hablamos de muchas cosas. —¿Cómo ve el ingeniero Slim el nerviosismo de los mercados? —Él sabe que la economía está fuerte. —¿Le dijo si le preocupaba algo en lo económico? —No, no. Eso tiene que ver más con los que no conocen de la situación económica y que por vanidad, por fantochería quieren tener el control de jueces y de magistrados y de ministros, cuando a todos nos conviene que haya un Poder Judicial, honesto, íntegro”.

López Obrador aprovechó para arremeter contra los ministros de la Suprema Corte, asegurando que por primera vez desde la época de Juárez, el Ejecutivo no influyó en el máximo tribunal de justicia de nuestro país y hasta mencionó que no le habría costado trabajo tenerlos como subordinados. (Por Arturo García Caudillo)