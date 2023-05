El delantero mexicano de Los Angeles Futbol Club, Carlos Vela, dijo hoy que no descarta la posibilidad de jugar en la Liga MX.

“Nunca he dicho que no voy a jugar o que sí voy a jugar, al final estoy aquí en los Ángeles, estoy muy contento, pero en este negocio sabemos que todo puede pasar, que siempre hay que estar abierto a escuchar a ver qué es la mejor opción, sea aquí en México, o en donde sea que toque estar siempre todas las opciones están abiertas yo no pienso en que quiero regresar o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver en que lugares podría ser, donde podría estar y en cuál podría seguir disfrutando del futbol”

Los Ángeles Futbol Club disputará la final de la Concachampions contra León, el miércoles el juego de ida en el estadio de los Panzas Verdes en Guanajuato y la vuelta el próximo domingo en la Ciudad de los Ángeles, California. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: @LAFC)