No es una, ni dos, son tres tremendas carcanchas abandonadas sobre la calle Cedro al cruce con Ciprés en la popular colonia del Fresno en Guadalajara. Martin, un vecino y comerciante de la zona, denuncia que los vehículos tienen entre 5 y 7 años abandonados, sin moverse, solo ocupando espacio y provocando inseguridad.

“¿Ese de quién es? – Ese es de ahí – ¿Y el otro? – El otro es del otro lado y el de enfrente del otro lado – ¿Y esos por qué no se mueven? – No han de tener dinero para arreglarlos y no los arreglan – ¿Hace cuánto tiempo están ahí? – Años, el de adelante tiene 7, 8 años – ¿Y tú no les has dicho? – Es que no quiero hacerle daño a nadie – Pero la banqueta está toda obstruida – No tenemos dónde estacionarnos”.

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó hace poco un programa para el retiro de vehículos abandonados de las calles, pero parece que la medida no aplica en la colonia del Fresno. (Por Gustavo Cárdenas)