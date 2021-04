Sólo dos de cada cien mexicanos no están inscritos en el padrón electoral, así lo comenta el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda.

“Tenemos el 97.4 por ciento de la población, casi el 98, 98 de cada cien ciudadanos están, que existen en el país están en el padrón, y eso es muy bueno. Solamente dos de cada cien no están. Entonces es una cobertura muy, muy importante. Y respecto de la actualización, el 80 por ciento, prácticamente, es decir, el 80 por ciento es vigente su domicilio contra lo que tenemos. Eso también es muy bueno, hay un 20 por ciento que no ha actualizado sus datos”.

Hay que recordar que es obligación legal actualizar la dirección del ciudadano a más tardar a los 30 días de la mudanza y que sólo se puede votar en el distrito correspondiente, excepto en casos particulares. (Por Arturo García Caudillo)