Está casi listo el Proyecto de Presupuesto 2022 de Jalisco, que contempla aumentos de cinco por ciento en impuestos, de acuerdo a la inflación, señala el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, quien recuerda que el primero de noviembre se entregará el documento al Congreso de Jalisco, para su revisión y aprobación.

“En general el objetivo de este presupuesto va a ser un poco similar al de este año, es decir con un foco en lo que es Salud, Educación, Seguridad, y en el tema de Infraestructura lo que estamos buscando es darle continuidad a las obras que ya iniciaron -¿No se va a recortar?- No hasta ahorita, en el caso particular de OPD’s organismos autónomos, no -¿En el caso de la Universidad de Guadalajara?- Tampoco, va a ser, la verdad es que estamos trabajando con la Universidad”.

Asegura que no se contemplan nuevos impuestos. (Por Claudia Manuela Pérez)