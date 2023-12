Lo ocurrido este fin de semana en Texcaltitlán, donde 14 personas perdieron la vida en un enfrentamiento entre criminales y campesinos, es la excepción y no la regla, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pero es la excepción, no es la regla. —¿Texcaltitlán es excepción? —Sí, sí, sí, ahí por ejemplo, ahí, por ejemplo, y en otros casos. —¿Michoacán, Guerrero? —Sí, en algunos casos. —¿Sonora? —Sí, igual, muchísimos casos, pero nunca, nunca, nunca igual. —Sonora este fin de semana, más de diez personas, es todo el estado. —Estamos trabajando todos los días, namás que ya no es el tiempo, porque se produce como olvido, como amnesia, de los autodefensas. Ya no es igual”.

Aprovechó para salir en defensa de sus hijos, al asegurar que no son corruptos y que las acusaciones en su contra son sólo mentiras. (Por Arturo García Caudillo)