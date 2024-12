Para el aficionado del Atlas, Gerardo Soria, quien fue apuñalado en el clásico Chivas vs Atlas del Play-In, la sanción de un partido de veto al estadio Akron es simplemente una burla.

“La verdad se me hace una burla, por lo que pudo haber pasado por lo que me dijeron los médicos de que tuve mucha suerte porque la herida del pulmón no entró más y tengo otra herida en la espalda que por milímetros no llegó a la espina dorsal y que pudo ser me dijo la doctora, que me pudieron haber desconectado o quedar paralítico pues”.

Gerardo Soria quien explicó detalladamente lo que ocurrió al final del juego donde fue atacado por seguidores rojiblancos, señaló que ya va mejorando, ya recibió el alta médica, pero aún tiene afectaciones al presentar hinchado un pulmón.

Dijo que solo la directiva de Atlas se ha comunicado con él y de parte de Chivas o el estadio, nadie. “Ni siquiera he tenido contacto con Chivas o la administración del estadio, ni la Federación Mexicana, solo Atlas que sí me llamaron para ver que se me ofrecía”.

Gerardo compartió con Notisistema su sentir y dejó en claro que no volverá más al estadio Akron y que aún está pensando si vuelve o no a las tribunas del estadio Jalisco. Eso, comentó, “lo tendré que definir con mi familia”. (Por Martín Navarro Vásquez)