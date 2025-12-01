Cataluña participa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con 119 editoriales, 71 más que en el 2024, la mayoría de ellas representadas en un stand del gobierno catalán.

Con Barcelona como ciudad invitada, el gobierno catalán vuelve a la FIL con un stand institucional de 135 metros cuadrados, para impulsar la actividad profesional de las empresas editoriales locales y de agentes del mundo del libro en Cataluña.

El Departamento de Cultura precisó que en el espacio colectivo los profesionales del libro podrán desarrollar actividades, exponer y mostrar la vitalidad de la producción editorial catalana.