La Catedral tapatía no presenta ningún riesgo estructural, pues se supervisó antes, durante y después de que se realizaron los trabajos de la construcción de la línea 3, indicó el Arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega.

“Nosotros no hemos recibido ningún reporte en el sentido de que haya algún especial peligro. Yo sé que se colocaron sensores en el edificio de catedral y se lleva un monitoreo permanente y hasta ahorita no se ha detectado que haya algún riesgo o peligro, si no ya nos hubieran dicho y ya nos hubieran pedido que tuviéramos la precaución de no convocar a la gente”.

El purpurado indicó que de forma continua se han estado haciendo arreglos al inmueble religioso, pero estos son parte del mantenimiento habitual que requiere y muchos son preventivos, como la impermeabilización del techo que se efectuó antes del temporal de lluvias. (Por Aníbal Vivar Galván)