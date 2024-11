Que cese el linchamiento en su contra y que se deje a los tribunales el caso de custodia de su hijo pide el catedrático de la Universidad de Guadalajara Nauhcatzin Bravo acusado de violencia por su expareja, la rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, Leticia Leal.

El catedrático acudió a la rueda prensa, acompañado de su hijo de 15 años, que asegura sufrió abuso sexual por parte de la su madre Leticia Leal.

El abogado de la mujer, René Ramos, acudió y reventó a la rueda de prensa y dijo que se decían mentiras, el menor hijo de la pareja se levantó y lo increpó.

“Eso sí pasó y no se vale que me están callando en Internet, en juzgados, en todo el condenado planeta no tienen ningún derecho de callarme, no tiene ningún derecho de callar a un menor de 15 años, porqué estás diciendo que no tiene fundamentos”.

El abogado de Leticia Leal asegura que el menor está manipulado.

Él, por su parte, indica que no se quedará callado. (Por Claudia Manuela Pérez)