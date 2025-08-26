Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum, que la Ciudad de México esté siendo gobernada por el crimen organizado, como asegura el asesor para Seguridad Interior de La Casa Blanca, Stephen Miller.

“La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60 por ciento; la reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. La percepción de seguridad ha aumentado mucho en la ciudad, o ha disminuido la percepción de inseguridad. Entonces vale la pena hacerle llegar también el número de estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante”.

Por tal motivo, pidió a la Cancillería y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enviar toda la información a Miller. (Por Arturo García Caudillo)