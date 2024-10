La morenista Cecilia Márquez perdió la última instancia que le quedaba y no le será devuelta la diputación plurinominal en la próxima legislatura local. Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que no acreditó la discapacidad que le abrió el espacio para ocupar la curul destinada a esta población vulnerable.

Sólo el magistrado Reyes Mondragón consideró que no se le dio a Márquez Alkadef el derecho de defenderse y ser vencida, entre otros argumentos.

“Se debió dar garantía de audiencia o prevenir a la recurrente para defenderse oportuna y debidamente ante el cuestionamiento de la diputación que se le otorgó por acción afirmativa”.

Al final el resto de magistrados consideraron que la constancia presentada no acreditaba la discapacidad que Márquez afirmó tener, un tipo de esclerosis. Según informes de Morena y del PT, la misma constancia usó Márquez para ser diputada federal, pero en esta ocasión no le sirvió para la diputación local. (Por Héctor Escamilla Ramírez)