La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, informó que durante 2025 las principales violaciones a los derechos humanos registradas en la entidad fueron abuso de autoridad, incumplimiento de normas legales, uso excesivo de la fuerza, agresiones contra niñas, niños y adolescentes, así como actos de discriminación o negativa en la prestación de servicios.

Señaló que, durante su gestión, se ha buscado fortalecer el acercamiento con municipios del interior del estado, ante la falta de seguimiento y resolución de quejas en gobiernos locales fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Tener un acercamiento directo con los alcaldes porque las violaciones a los derechos humanos se dan allá en los municipios y muchas veces están, como no están en una Zona Metropolitana, pensamos que los nueve u once conurbanos ahí pasa todo, pero qué pasa en el norte, qué pasa en el sur. La comisión tiene que ser una instancia aliada de los gobiernos municipales, tenemos que estar en constante comunicación para prevenir esas violaciones. Cuando nosotros llegamos a la Comisión encontramos que había un sin número de recomendaciones pendientes de atender por los municipios”.

Godínez González destacó que la Comisión ha emitido recomendaciones dirigidas a las comisarías de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá, principalmente por casos de uso excesivo de la fuerza y tortura, entre otras conductas violatorias de derechos humanos.