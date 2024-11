La Comisión Estatal de Derechos Humanos continúa con la investigación de oficio que inició en septiembre pasado relacionada con los múltiples reportes de personas desaparecidas que fueron vistas por última vez en la zona de la Nueva Central Camionera.

La presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez González, indicó que la indagatoria se retrasó porque el estado entregó información incompleta.

“Recordemos que en el caso de la Central se solicitó a segunda vuelta la información porque no fue suficiente la que presentó la autoridad y está la visitaduría analizándola para poder dar un posicionamiento al respecto. No fue muy amplia la información. Se habían pedido cosas muy precisas, ya integró la información la dependencia y nomás sí recordar algo importante: de este caso no tenemos una sola queja en la comisión”.

Hasta el momento nadie ha denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos omisiones por las desapariciones ocurridas en la Nueva Central Camionera. (Por José Luis Escamilla)