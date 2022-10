La Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene quejas contra la Guardia Nacional en Jalisco, ni siquiera de los hechos registrados en Ocotlán hace algunos días, donde dos personas resultaron lesionadas tras participar en una protesta contra esos uniformados.

Así lo indica la titular del organismo, Luz del Carmen Godínez.

“Bueno justamente en ese hecho ocurrido en Ocotlán no tenemos ninguna queja que se haya presentado por algún ciudadano alguna ciudadana y estamos haciendo bien, para queja de oficio.

Destaca la funcionaria que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está en reingeniería desde agosto y hasta enero estará listo en nuevo esquema de trabajo. Desde agosto no ha emitido recomendaciones. (Por Claudia Manuela Pérez)