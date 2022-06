Aunque no se alcanzó el aumento esperado, la creación de empleos sigue imponiendo récords históricos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estos son los empleos registrados en el Seguro Social. Ahí mayo y lo que va de junio no aumentó como queríamos, pero no hubo pérdida de empleos, y es récord, 21 millones 25 mil 320 trabajadores inscritos en el Seguro. Y lo otro que es muy importante es el salario promedio de 21 millones de trabajadores. Esto ha crecido, 14 mil 619 al mes”.

Durante el mes de mayo hubo un decrecimiento de dos mil 855 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, aunque al parecer este se ha revertido, ya que en lo que va de junio se han creado 16 mil 833 nuevos empleos. (Por Arturo García Caudillo)