A unas semanas de que entre en operación una ruta que conecte a Zapotlanejo con la Zona Metropolitana de Guadalajara, el presidente municipal, Gonzalo Álvarez, manifiesta su beneplácito porque en estos momentos la población no cuenta con transporte urbano, por lo que paga un costo alto por trasladarse.

“En este momento, a voces de los propios ciudadanos es insuficiente y por eso es que desde el inicio de la administración me di a la tarea de empujar el que se conecte a Zapotlanejo con lo que se llama Zona Metropolitana, porque finalmente somos Zona Metropolitana y carecemos de este servicio de transporte urbano -¿No llega ninguna ruta?- No llega ninguna linea”.

La nueva ruta que estará en operación en el primer trimestre del año, beneficiará a alrededor de 70 mil personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)