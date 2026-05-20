La presidenta Claudia Sheinbaum, celebró el reconocimiento internacional de los avances que en materia de seguridad se han alcanzado en México y que se ven reflejados en el “Índice de Paz México 2026”.

“Este documento reconoce que con la llegada del presidente López Obrador cambió la tendencia. Lo primero. De todos los años previos del deterioro de la paz en México, a partir de la llegada del presidente López Obrador comenzó a construirse la paz. Y que ahora en un año de que entramos, o a un año de que entramos, es la mejora mayor que ha habido de todos los últimos años. ¿Qué quiere decir? Que hay resultados, que la estrategia que diseñamos da resultados”.

De acuerdo a este documento, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia, México mejoró un 5.1 por ciento en 2025, lo que representa la mejora más significativa en este rubro en al menos una década. (Por Arturo García Caudillo)