La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la tregua de dos semanas a la guerra en Medio Oriente, tras la apertura del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

“Bueno, yo creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos. Es algo bueno para el país también, porque han bajado los precios del petróleo y esperamos y todos, creo que el mundo entero está buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente y en el mundo entero”.

Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado un ataque masivo a Irán, pero ante las negociaciones llevadas a cabo por Paquistán se logró la reapertura del Estrecho de Ormuz y con ello el libre tránsito de mercancías, particularmente de hidrocarburos. (Por Arturo García Caudillo)