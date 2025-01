La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que Cuba haya sido retirado por el Gobierno de los Estados Unidos de la lista de países que apoyan el terrorismo.

“Nos da mucho gusto que en el caso de Cuba el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba el terrorismo, es muy bueno esto que ocurrió y que bueno que lo hizo el presidente Biden. No quería dejar pasar la oportunidad de decirlo”.

Por otro lado, dijo no estar de acuerdo con el anuncio del presidente electo Donald Trump de crear un órgano para recaudar aranceles.

“Es algo que no es nuevo, lo ha dicho ya varias veces y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo, porque sabemos y lo respetamos mucho, pero en el caso del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, ha beneficiado mucho a Estados Unidos en empleo, producción y realmente en el caso, nos complementamos”. (Por Arturo García Caudillo)