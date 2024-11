Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum, la decisión del Pleno de la Suprema Corte, de no revisar y mantener intacta la reforma judicial.

“Estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistradas, magistrados va el primero de junio del 2025. La transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos. Ayer fue un buen día”.

Y es que no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para que el Pleno de la Corte llevara a cabo la revisión de la Reforma Judicial, pues sólo siete de los once ministros estuvieron de acuerdo en que el máximo tribunal del país tiene facultades para ello. (Por Arturo García Caudillo)