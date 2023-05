Legisladoras de todos los partidos celebraron la entrada en vigor de la Ley 3 de 3, que este lunes fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences, aseguró que aunque esta legislación no tiene una dedicatoria especial, hay personajes que sí tendrán que buscar una nueva ocupación.

“Entonces le decimos desde aquí al subsecretario de Energía, al igual que al senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, que no podrán ser servidores públicos nunca más, que vayan buscando chamba, porque en el servicio público no está la puerta abierta para los violentadores como lo hicieron ustedes con la ministra Piña. Y a todos los deudores alimentarios les decimos: vayan pagando la pensión, porque si ustedes no cubren la pensión alimentaria, ahora sí tampoco podrán llegar a ningún cargo público ni de elección popular”.

La legisladora morenista recalcó que esta reforma no es un logro únicamente del Poder Legislativo, sino de todas las mujeres, particularmente de los colectivos feministas y de organizaciones de la sociedad civil. (Por Arturo García Caudillo)