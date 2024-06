Con la presencia de Andrés Bustamante, también conocido como “El Guiri Guiri” se llevó a cabo en Guadalajara la premier de la película “Mi Villano Favorito 4”. A su paso por la alfombra naranja que se colocó en las afueras de las salas de cine, el acto, que presta su voz al personaje de Gru aseguró que disfruta más cuando se sienta y ve la película terminada, que cuando hace el doblaje:

“La verdad, cuando me senté a verla, porque cuando estás haciendo el doblaje el trabajo es muy técnico, entonces tienes que estar muy concentrado y es eso, una chamba y me maravillo yo mismo cuando la vi terminada y todo está conjuntado todo, como los efectos y las voces de los demás actores y actrices como la de Andrea Legarreta que hace a ‘Lucy’, entonces me divertí muchísimo como cualquier espectador”.

Además, como invitados especiales desfilaron Alex Fernández, Luis de Alba y Alejandra Orozco, entre otros. “Mi Villano Favorito 4” se estrenará el próximo 4 de julio. (Por Katia Plascencia Muciño)