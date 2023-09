Con una función que reunió a integrantes de las 4 arenas de Guadalajara, este jueves se celebró el día de la Lucha Libre en la Arena Coliseo.

Estuvieron luchadores de la Arena Roberto Paz, la Guadalajara, la Coliseo y la también tradicional Arena Jalisco.

“Estoy muy contento de celebrar al amor de mi vida, la Lucha Libre, si de niño me lo hubieran platicado no me la hubiera creído. Estos es como mi navidad, y gracias a la Arena Coliseo por esta celebración, por hacer feliz al Adrenalina de niño”, dijo Adrenalina, quien es parte del equipo que ostenta el campeonato de tercias de occidente.

Destacaron en la función: Los Magníficos, quienes se llevan la victoria de la lucha estelar; Rey Tritón, Rey Plata y Kaiju, quienes derrotan a la tercia liderada por Makabre, en la lucha de la Arena Jalisco. Además la ganadora de la lucha femenil en torneo cibernético fue Valkyria. El Gerente de la Arena Coliseo, Daniel Cruz, es el responsable directo de reunir a las 4 arenas de la ciudad, algo que pocos dirigentes llegaron a realizar en otros años. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoArenaColiseo)