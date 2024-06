Previo a la ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, desfilaron por la alfombra roja reconocidas celebridades como Najwa Nimri, C. Tangana, Álex de la Iglesia y Enrique Cerezo.

Asimismo, la actriz Mabel Cadena, jurado invitada a la categoría de Largometraje Iberoamericano de Ficción, compartió lo que le ha dejado su participación:

“Estoy muy ávida de consumir lo que se está haciendo en otros países, entender cuál es la problemática en común y no en Latinoamérica, creo que este festival hoy nos trae y la categoría que hoy me toca ser jurado me regaló una diversidad de cine donde veo las inquietudes tanto feministas como ambientales como de sociedad como humanistas que tiene esta industria a nivel internacional”.

También desfilaron por la alfombra personalidades como Cristo Fernández, Paloma Cinco, Regina Pavón, Alejandro de Hoyos y Cruz Contreras, entre otros. (Por Pilar Gutiérrez)