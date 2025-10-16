Hay tiempo de ayudar.

El DIF Jalisco en voz de Andrea Blanco, coordinadora de Desarrollo Social del Estado, informó que será hasta el viernes 24 de octubre que mantendrán en operación los centros de acopio para ayudar a los miles de damnificados en Puerto Vallarta.

Comida no perecedera, pañales, papillas, artículos de higiene personal, entre lo más solicitado.

“Se reciben apoyos de 8:00 a 16:00 horas en las oficinas centrales del Sistema DIF Jalisco ubicados en Alcalde 1220 en la colonia Miraflores frente a la Glorieta de La Normal, se reciben alimentos no perecederos, alimentos para bebés, alimentos para mascotas, artículos de higiene personal, para bebé para mujer y para hombre, y artículos de aseo para el hogar, y bueno otra vez decirle a la sociedad que nos apoye ¿no?”.

Se pide a la población con deseo de ayudar que todos los artículos sean nuevos, y en caso de llevar ropa que esté en buen estado y lavada. (Por Gustavo Cárdenas)