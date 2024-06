El Centro de Autismo de Zapopan realiza cada mes entre 50 a 60 diagnósticos sobre el espectro autista, señala su director, Carlos Núñez Contreras.

Indica que la enfermedad se ha visibilizado más y por ello aumentan los casos.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es una epidemia, no es algo que se contagie, no hay que verlo en ese sentido alarmista, ciertamente la ciencia y los distintos espacios de salud tienen más información, se diagnostica a más personas. Entonces so hace que las estadísticas pues se incrementen. El objetivo es desarrollar actividades adaptativas para la vida, ya sea que se puedan integrar a sus escuelas o a sus distintos espacios pues de su vida familiar, personal y publica”.

El primer Centro de Autismo de Zapopan atiende a pacientes hasta los 14 años, pero el segundo que se construye en la colonia Miramar no tendrá límite de edad. (Por Claudia Manuela Pérez)