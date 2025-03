El informe especial de Alejandro Gertz Manero en el revela que la Fiscalía de Jalisco no procesó, no investigó ni custodió lo encontrado el pasado mes de septiembre en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, evidencia que la reforma en justicia está en las fiscalías, claramente incapaces y rebasadas, sentencia el Centro Miguel Agustín Pro.

Aunque las omisiones y negligencias recayeron por completo en las autoridades jaliscienses, el organismo defensor de derechos humanos advierte que la información del Gobierno Federal fue pobre, sin análisis de contexto ni uso intensivo de la tecnología, soslayando que la federalidad es clara, al subyacer delincuencia organizada.

El Centro Pro, lamentó que no existiera por parte del fiscal general de la república, el tono de solemnidad y empatía que ameritaba el caso Teuchitlán. (Por Gricelda Torres Zambrano)