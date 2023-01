Aunque en 2019 la Universidad de Guadalajara y autoridades estatales afirmaron que el nuevo Centro Universitario de Tlaquepaque se construiría sólo en zonas previamente encementadas para no afectar el arbolado u áreas verdes del Parque Metropolitano del Cerro del Cuatro, cuando menos el primer edificio sí estará en una zona con vegetación.

Según los planos presentados por el Gobierno del Estado, el edificio se desplantará en una pendiente a un lado una cancha de futbol, es decir, es una zona que no estaba construida.

La oposición de vecinos a este centro universitario era por las afectaciones que provocaría a uno de los pocos parques en la zona de Miravalle. Sin embargo, la UdeG calmó los ánimos hace dos años al señalar que los edificios se construirían en 15 mil metros cuadrados que ya estaban intervenidos para no tocar otras áreas verdes.

El primer edificio que será de tres niveles y costará 73 millones de pesos, tendrá en su azotea jardines y arbolado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)