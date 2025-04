La precarización laboral de los policías municipales en el país es tal, que en la actualidad más de cuatro mil elementos ni siquiera perciben un salario, asegura el coordinador de seguridad de México Evalúa, Armando Vargas.

“Y encontramos que ninguna de las prestaciones que deben recibir los policías se cumple al 100 por ciento, ni siquiera el salario. Hay cerca de cuatro mil policías en México que no perciben un salario y el hasta 80 por ciento de los policías podrían no acceder a seguridad social. ni acceso a salud, ni acceso a vivienda”.

Como parte de los resultados del estudio “Policía desprotegida”, Ruta para su Dignificación laboral”, Armando Vargas, revela que no existe un marco normativo que les garantice ingresos y mejores condiciones a los uniformados y sus familias, lo que aumenta el riesgo de que sean atrapados por la delincuencia. (Por Gricelda Torres Zambrano)