Cero tolerancia y multas para quienes formen parte de la apología del delito, esa es la postura del Presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, además aseguró se encuentra a favor de la postura del Gobernado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro de prohibir ese tipo de contenido.

“Cero tolerancia para eso, ósea totalmente de acuerdo con el Gobernador nosotros ya hicimos su multa correspondiente al auditorio Telmex y ya se procedío, ya se presentó el día de ayer ante la Fiscalía tanto al promotor como al grupo para que hagan sus declaraciones ante la Fiscalía igual el Telmex, y nosotros estaremos muy al pendiente y no solo con el Telmex, con cualquier show que se presente aquí y cómo lo dijo el Gobernador Fiestas de Octubre se da por totalmente quitado este tipo de grupos que no estamos en contra de las bandas he que quede claro”.

El alcalde Zapopano aseguró que si el ayuntamiento mediante Inspección y Vigilancia detecta en bares, restaurantes o antros este tipo de material multará a dichos establecimientos. (Por Fernando Núñez Santiago)