El cerrar los accesos a los bosques de Tlajomulco desde la semana pasada después de todo sí dio resultados, pues el ayuntamiento señala que desde el pasado miércoles a la fecha no se han presentado siniestros de este tipo en la reserva de Cerro Viejo – Chupinaya – Los Sabinos, ni en la parte que les corresponde del Bosque de La Primavera.

A decir del comandante Felipe López Sahagún, la medida, si bien no agradó a muchas personas, favoreció el cuidado de las áreas forestales:

“Nos ha ido bastante bien a partir de que se cerraron los ingresos para las personas a nuestras áreas boscosas. En lo que va de la temporada vacacional no se nos ha registrado ningún incendio forestal en nuestras áreas boscosas del municipio. Esto gracias al apoyo que hemos tenido con la Comunidad Indígena de Tlajomulco, así como los ejidatarios, tanto de lo que es la parte del bosque La Primavera y lo que es el Cerro Viejo”.

La restricción de acceso se mantendrá vigente hasta el próximo domingo que concluye la semana de Pascua. (Por Héctor Escamilla Ramírez)