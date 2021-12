La tarde de este lunes continuarán los festejos por el campeonato del Atlas, luego de 70 años de sequía.

Tras una misa de acción de gracias en la Catedrak Metropolitana, jugadores y directiva iniciarán el recorrido por Hidalgo, Calzada Independencia, Juárez, Federalismo y Parque Rojo hasta llegar a la Glorieta de los Niños Héroes.

El Ayuntamiento de Guadalajara desplegará un operativo de seguridad, en tanto el club rojinegro invita a sus aficionados a no cruzar delante de la caravana, no arrojar objetos al contingente, no tratar de subir a las unidades, no obstruir los camellones, no subir a postes peatonales ni puentes y usar cubrebocas en todo momento.

Ayer el saldo del partido y los festejos fue blanco, por lo que la autoridad y directiva del Atlas, llama a la responsabilidad para que la celebración de su segundo campeonato sea un éxito. (Por Gricelda Torres Zambrano)