Una tarde de triunfo grande y con la mejor entrada de la temporada, fue lo que se vivió este domingo en la plaza de toros Nuevo Progreso, en lo que fue el cierre de la Feria de Octubre. La gloria estuvo en manos del matador Alfredo Gutiérrez, quien indultó a un extraordinario toro de la ganadería de San Constantino, al que el fincó una gran faena aún cuando recibió una severa lesión en la nariz el hincarse a porta gayola. La gente se entregó al hidalguense ante un público lleno de emociones desbordadas.

Por su parte Enrique Ponce salió también con triunfo grande tras cortarle dos orejas a un toro que colaboró, en una faena llena de maestría y clase. Éstas fueron sus palabras luego del triunfo.

“De nuevo aquí en Guadalajara, con una afición como es la de Guadalajara extraordinaria y haber podido torear un toro así de despacito de a gusto y bueno, pues ha sido la guinda, ¿no? del pastel”.

El resto de los integrantes del cartel se fueron en blanco, salvo el centauro español Pablo Hermoso de Mendoza, que abrió la tarde con una oreja. (Por Edgar Flores Maciel)