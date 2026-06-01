La Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco entregó Certificados de Competencia Laboral a 236 funcionarias y funcionarios especializados en la atención de mujeres víctimas de violencia de género.

La titular de la dependencia, Fabiola Loya, destacó que la capacitación fortalece la preparación ética y profesional del personal encargado de atender a personas en situación de vulnerabilidad.

Las certificaciones acreditan competencias en atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia, capacitación con enfoque de igualdad de género y orientación telefónica especializada.

Autoridades estatales señalaron que el proceso se desarrolló bajo estándares nacionales y requirió una evaluación técnica para garantizar la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía.