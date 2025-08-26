Para aliviar la demanda de energía eléctrica en Baja California Sur, el Gobierno de la República invertirá 800 millones de dólares en la construcción de dos centrales termosolares con almacenamiento térmico, así lo informa la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja.

“La superficie que estamos requiriendo para poder instalar varía desde 240 a 480 hectáreas. Estamos hablando que para esta tecnología necesitamos 4.8 hectáreas en promedio por cada uno de los megawatts y quiero compartirles que son aproximadamente 36 a 48 meses de construcción a partir de que tengamos ya definido el sitio, todas las actividades previas, el proceso de ingeniería, así como el proceso de licitación y de construcción. Son dos centrales de 100 megawatts con una inversión de 400 millones de dólares por 50 megawatts”.

La intención es que ambas centrales estén funcionando al concluir la actual administración. (Por Arturo García Caudillo)