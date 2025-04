La Comisión Federal de Electricidad aclaró que no ha lanzado un programa especial denominado “Casa por Casa”, tras versiones difundidas por diversos medios. Informó que las visitas a domicilio para revisar instalaciones eléctricas forman parte de sus labores habituales, y no de un operativo extraordinario.

La CFE recordó que su personal debe estar debidamente identificado, portar uniforme, credencial vigente y usar vehículos oficiales.

Además, advirtió que no está autorizado a solicitar pagos en efectivo, por lo que recomendó a los usuarios reportar cualquier anomalía al 071.