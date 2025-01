Este martes se tenía previsto que los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López, se presentaran ante la Corte del Distrito Norte de Chicago para declararse culpables por los cargos en su contra y así negociar una reducción de su sentencia con las autoridades estadounidenses; no obstante, se reportó que “Los Chapitos” no acudieron a su audiencia, por motivos que aún se desconocen.

Los hermanos aparentemente no han logrado un acuerdo con la Fiscalía, pese a que su abogado ha resaltado que las negociaciones empezaron desde el pasado mes de octubre de 2024.

Tanto Ovidio, como Joaquín Guzmán López, estarían interesados en colaborar con las autoridades estadounidenses para así obtener una reducción en sus posibles condenas, puesto que ambos enfrentan diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas.