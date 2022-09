Muy feliz se encuentra el manager Roberto ‘Chapo’ Vizcarra, tras ganar el título de la Liga Mexicana de Beisbol con los Leones de Yucatán. Desde Mérida el ‘Chapo’ habla sobre lo que representa ser el tercer manager en la historia que logra ser campeón de las dos ligas, la de Verano y del Pacífico, en un mismo año, junto con Francisco ‘Paquín’ Estrada y Benjamín ‘Cananea’ Reyes.

“Pues algo que se ha dado en pocas veces, ahora un servidor, muy contento con los directivos y los muchachos, sobre todo los peloteros por el gran esfuerzo que hacen para estos campeonatos y el mérito es de todos ellos. ¿Cómo le hace para no tener vacaciones y pensar solo en beisbol? Es que soy un loco enamorado del beisbol, y la verdad hay que darle vuelta la página, cambiar el chip y estar preparados para Guadalajara”.

Aseguró que viaja a todos lados con su esposa: “Mi esposa me acompaña a todos lados, tengo también dos perros y los llevo a todos lados. Yo todo el tiempo he andado con mi familia, mis hijos han estudiado medio año donde he estado, nunca me han dejado solo, es un carrera donde muchos optan por andar solos, pero yo no, yo siempre con mi familia”.

Este jueves llegará a Guadalajara el Chapo para buscar brillar nuevamente con los Charros de Jalisco. (Por Martín Navarro Vásquez)