Los Cargadores de Los Ángeles vencieron a los Dallas Cowboys por 34-17 y de esa manera se colocaron a un paso de asegurar su lugar en los Playoffs de la NFL.

Los Bills de Búfalo se acercan a la postemporada con victoria por 23-20 sobre los Cafés de Cleveland, con una actuación estelar de James Cook III, con 117 yardas y 2 touchdowns.¨

Por su parte los Jefes de Kansas City siguen perdiendo juego y ahora cayeron de manera increíble contra uno de los peores en la campaña, los Titanes de Tennesse quienes dejaron atrás 11 derrotas en fila en casa para ganar 29 por 26.

Y en gran juego los Jaguares vencieron 34-20 a los Broncos. (Por Martín Navarro Vásquez)