El cantante Charlie Zaa se adentra en el género de la bachata y lanzó su más reciente sencillo titulado “Bobo apasionado”, donde el colombiano le canta al amor.

Zaa aseguró ser una persona atrevida, por lo que no le importa el género musical sino busca lo que le llena el corazón.

“Me convertí en una persona atrevida y cuando me refiero a ser una persona atrevida es hacer lo que se me presentarse en el camino para hacer, tanto lo que tenga que cantar, siempre y cuando tenga las ganas y el deseo de hacerlo y me llene. Por eso he hecho música romántica en el género del vals, estrenamos un vals hace poquito, hace dos meses, un power vals llamado Si te vas”

El nuevo disco de Charlie Zaa podría salir a la venta a finales de marzo o abril, mientras que su deseo es visitar nuestro país para realizar algunos conciertos a partir de junio. (Por Katia Plascencia Muciño)