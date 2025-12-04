En juego de volteretas en la pizarra, los Charros de Jalisco volvieron a mostrar el poderío de su bateo para derrotar 11 carreras por 9 a los Venados de Mazatlán en el Estadio Panamericano de Zapopan y aseguraron la serie, de esta segunda vuelta de la Liga de Béisbol del Pacífico.

Los Caporales abrieron la pizarra con un doble productor de Michael Wielansky en la primera entrada, pero con un rally de cuatro carreras en la tercera los Venados le dieron la vuelta. En la quinta los Charros desataron un ataque demoledor de cuatro anotaciones y nuevamente se fueron al frente. Y en la octava entrada se sentencio la pizarra definitiva de 11-9. (Por Manuel Trujillo Soriano)