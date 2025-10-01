En juego que llegó a las 10 entradas y lleno de emociones los Venados de Mazatlán vencieron 6-5 a los Charros de Jalisco en el Estadio Teodoro Mariscal, igualando la serie en la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico.

Charros no supo mantener la ventaja que tuvo de 4-0. En la décima entrada con la pizarra empatada, un toque de sacrificio de Brayan Quintero permitió a Santiago Gómez anotar la carrera del triunfo, en una jugada cerrada que selló el marcador final 6-5. Pese al revés, los Charros se mantienen entre los primeros lugares del standing con 8 ganados 5 perdidos a un juego del líder Naranjeros. (Por Martín Navarro Vásquez)