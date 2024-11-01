Pedro Vargas fue un legendario cantante y actor mexicano, conocido como “El Tenor Continental” debido a su poderosa voz y estilo interpretativo inconfundible. Originario de San Miguel de Allende, Guanajuato, Vargas comenzó su carrera cantando ópera, lo que le dio una base vocal sólida y una técnica refinada, que más tarde aplicó a la música popular mexicana y latinoamericana.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Pedro Vargas interpretó géneros como el bolero, la ranchera y el tango, siendo reconocido por su interpretación de temas emblemáticos como “Solamente una vez”, “Perfidia” y “Obsesión”. Además de su éxito en México, Vargas fue muy popular en toda América Latina, Estados Unidos y España, convirtiéndose en uno de los primeros artistas mexicanos en alcanzar reconocimiento internacional.

Su presencia en el cine mexicano de la Época de Oro también fue notable, participando en múltiples películas y compartiendo escena con grandes figuras de la época. Con su elegancia, carisma y voz profunda, Pedro Vargas dejó un legado imborrable en la música, consolidándose como uno de los grandes intérpretes de habla hispana y un símbolo de la música romántica.

Pedro Vargas falleció el 30 de octubre de 1989 en la Ciudad de México.