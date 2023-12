Los Charros de Jalisco cerraron de manera brillante la temporada en la Liga del Pacífico al llevarse la serie ante casi el lleno en el estadio Panamericano, por barrida al vencer este sábado 7 carreras por 5 a los Yaquis de Ciudad Obregón. Charros cerró de líder en la segunda vuelta y con total de 14 puntos inicia la serie de playoff ante los Venados este lunes 1 de enero de visita en el estadio Teodoro Mariscal y jugará en casa los juegos 3-4y 5.

En los demás juegos de postemporada: Guasave Vs Los Águilas de Mexicali. Naranjeros Vs Mayos, Cañeros Vs Tomateros.

Este domingo 31, a las 11:00 horas, se llevará a cabo el Draft de Refuerzos, en el que cada uno de los clubes clasificados a Playoffs podrá elegir a un jugador de los equipos eliminados

(Sultanes y Yaquis), o bien, de su propio roster, si es el caso que se encuentre fuera de éste. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoCharros)