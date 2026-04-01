Los Charros de Jalisco tuvieron una remontada espectacular pues estuvieron abajo 5-0, y al final lograron vencer 11 carreras por 9 a los Dorados de Chihuahua en el arranque de la serie en el Estadio Héctor Espino, dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

El abridor Zach Plesac trabajó por 5.1 innings, aceptó 6 hits, 5 carreras, 2 jonrones, otorgó 2 pasaportes, ponchó a 3 rivales, dejó en 7.71 su efectividad y se quedó con el triunfo.

Mateo Gil fue importante a la ofensiva pues produjo 4 carreras. Charros se coloca en el tercer sitio de la zona norte con 6 victorias 4 derrotas. Los dirigidos por Benjamín Gil anotaron las del ‘seguro’ en la novena alta; con tres dobles consecutivos, de Garlick, Fargas e Irving López, el ‘Ajo’ y el boricua timbraron las carreras 10 y 11. (Por Martín Navarro Vásquez)