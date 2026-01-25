Los Charros de Jalisco se proclamaron bicampeones en la Liga del Pacífico de Beisbol y lo hicieron con barrida de por medio al vencer a los Tomateros de Culiacán en cuatro juegos. Este domingo ante un lleno en el Estadio Panamericano, y excelente ambiente, se impusieron 8 carreras por 6, para provocar una gran celebración ante los aficionados.

Representa el cuarto título de la franquicia de Jalisco en el beisbol invernal. El primero fue en la temporada 2018-19, cuando derrotaron Yaquis de Ciudad Obregón en seis juegos, después en la temporada 2021-22, ambos títulos bajo la dirección de Roberto Vizcarra, y en la temporada 2024-25, cuando derrotaron a Tomateros ya con Gil en la dirección. El pelotero Julián Ornelas fue nombrado MVP por la gran serie que vivió.

Cabe mencionar que los dos equipos ya están clasificados para la Serie del Caribe que iniciará en el Parque Charro el 1 de febrero. (Por Martín Navarro Vásquez)