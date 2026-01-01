En juego emocionante de principio a fin en el estadio Fernando Valenzuela, los Charros de Jalisco vencieron de visita a los Naranjeros de Hermosillo, dos carreras por una, para de esa manera quedarse con el pase a las semifinales de los playoffs en la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, al ganar 4 juegos por 2 la contienda.

Un gran duelo monticular entre los abridores Omar Cruz por Naranjeros y Ronald Medrano.

Fue en la sexta entrada cuando Charros se colocó al frente, Michael Wielansky abrió la entrada con triple y anotó posteriormente. Julián Ornelas elevó de sacrificio anotando en pisa y corre Madris la que sería la diferencia.

Medrano dejó el juego ganado al trabajar por espacio de cinco entradas y dos tercios donde no permitía carreras. el rescate por Charros fue de Trevor Clifton al limpiar la última entrada.

Charros está entre los mejores cuatro y buscará meterse a la serie del caribe que será en el estadio Panamericano. En semifinales el domingo abrirá en casa ante Guasave o Mexicali. (Por Martín Navarro Vásquez)