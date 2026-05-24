Los Tecos de los Dos Laredos armaron un rally de nueve carreras en la sexta entrada para derrotar 12-4 a los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano, igualando la serie dentro de la Temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

Tyler Ivey se llevó la victoria tras trabajar 5.0 entradas de dos carreras, mientras que Zac Grotz cargó con el descalabro. El tercer y definitivo juego entre Charros y Tecos se disputará este domingo 24 de mayo a partir de las 17:00 horas en el Estadio Panamericano, con Luis Armando Payán anunciado por Jalisco y Cameron Alldred por la novena de los Dos Laredos. (Por Martín Navarro Vásquez)