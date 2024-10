El ex jugador, técnico y directivo de Chivas Sergio Lugo, criticó la situación que se ha vivido en el club Rojiblanco con la salida polémica de Fernando Gago, quien dejó tirado el proyecto con mentiras, para irse al Boca Juniors.

Pide respetar la historia del Guadalajara y su identidad.

Es una crisis que en toda las historia de Chivas no la he visto. Permitieron que no se respetara la historia del equipo, con una serie de mentiras y Guadalajara debe respetar más su identidad y toda la historia”.

Agregó que el Guadalajara exagera con tanto extranjero en su organización y que no solo debe alinear con 11 mexicanos, sino también dale realce en otros puestos.

Por otro lado Chivas viajó a Estados Unidos con 8 futbolistas del Tapatío, ante lesionados y convocatorias a la selección mexicana. (Por Martín Navarro Vásquez)